Легенда Шахтаря закликав Реброва викликати до збірної України 20-річного гравця Динамо

Колишній голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій П'ятов закликав головного тренера національної команди Сергія Реброва викликати 20-річного нападника Динамо Матвія Пономаренка.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Зараз Сергій Ребров має викликати Пономаренка, який показує, що він хоче грати в збірній і забиває. Що ще для нападника найголовніше? Забивати. Тим паче що ми граємо зі Швецією, де є габаритні футболісти. Може, він вийде на заміну, заб'є і стане тим Довбиком, який теж розкрився на Євро. Однозначно, потрібно викликати", – сказав Пятов.

Напередодні Пономаренко у матчі з Оболонню (2:1) продовжив свою гольову серію в межах Української Прем'єр-ліги. 20-річний футболіст вже шосту гру поспіль не залишає поле без забитого м'яча.

Нагадаємо, що Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору 26 березня. Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на арені іспанського клубу Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).

Через травми національній команді не допоможуть лівий захисник Аякса Олександр Зінченко та форвард Роми Артем Довбик. Через перебір жовтих карток Ребров не зможе розраховувати на Руслана Малиновського та Юхима Коноплю.