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Пятов отримав тренерську ліцензію категорії "А"

Олег Дідух — 12 червня 2025, 13:45
Пятов отримав тренерську ліцензію категорії А
Андрій Пятов
ФК Шахтар

Легендарний ексголкіпер Шахтаря Андрій Пятов отримав тренерську ліцензію категорії "А".

Про це 40-річний українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Воротар – це завжди про відповідальність, характер і усвідомлений вибір.

Ще один крок уперед: тепер маю офіційну ліцензію категорії А. Продовжую вкладати свій досвід та знання у розвиток майбутнього українських голкіперів", – написав колишній воротар збірної України.

Ліцензія категорії "А" – це останній крок на шляху до отримання ліцензії найвищого рівня – Pro.

Нагадаємо, Пятов завершив кар’єру гравця в 2023 році. Після того став тренером воротарів у донецькому Шахтарі, це провів 16 років спортивної кар’єри.

На початку червня Пятов взяв участь у прощальному матчі Томаша Хюбшмана.

Андрій Пятов Шахтар Донецьк

Андрій Пятов

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