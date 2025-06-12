Легендарний ексголкіпер Шахтаря Андрій Пятов отримав тренерську ліцензію категорії "А".

Про це 40-річний українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Воротар – це завжди про відповідальність, характер і усвідомлений вибір. Ще один крок уперед: тепер маю офіційну ліцензію категорії А. Продовжую вкладати свій досвід та знання у розвиток майбутнього українських голкіперів", – написав колишній воротар збірної України.

Ліцензія категорії "А" – це останній крок на шляху до отримання ліцензії найвищого рівня – Pro.

Нагадаємо, Пятов завершив кар’єру гравця в 2023 році. Після того став тренером воротарів у донецькому Шахтарі, це провів 16 років спортивної кар’єри.

На початку червня Пятов взяв участь у прощальному матчі Томаша Хюбшмана.