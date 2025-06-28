Ми домінуємо останні 15-20 років: Пятов – про цілі Шахтаря
Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов назвав цілі команди на наступний сезон.
Цитує фахівця пресслужба клубу.
"Гірники" повинні реабілітуватися перед уболівальниками за третє місце в чемпіонаті України в сезону-2024/25.
"Якою хочу бачити команду? Голодною. Голодною до трофеїв, до своєї гри, до перемог. Тому що Шахтар завжди був такою машиною для перемог, ми домінували й домінуємо в останні 15−20 років, але, ви ж бачите, що трапилося: третє місце — це показник. Тож ми повинні задуматися і знову бути голодними до перемог, щоб такого більше не сталося.
Головне, щоб команда вигравала — у нас завжди тільки такі цілі. У Шахтарі це як ДНК — тільки перемоги. Тому я розумію: повинен робити все, що від мене залежить, аби наші голкіпери тримали той високий рівень, який клуб тримає останні 15−20 років", – розповів Пятов.
Нагадаємо, Пятов завершив кар’єру гравця у 2023 році. Після того став тренером воротарів у донецькому Шахтарі, це провів 16 років спортивної кар’єри. Нещодавно він отримав ліцензію категорії "А".