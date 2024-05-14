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Пушич: Шахтар хоче знову зробити фанатів щасливими

Владислав Уткін — 14 травня, 18:51
Пушич: Шахтар хоче знову зробити фанатів щасливими

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від матчу з Ворсклою у фіналі Кубку України.

Фахівець відповів на питання журналістів на передматчевій пресконференції.

"Коли граєш у фіналі – це завжди велика гра. У ній будуть великі емоції, гордість бути у фіналі та амбіції перемогти. Це матч за трофей.
У нас було багато емоцій після перемоги в УПЛ – це було чудово, але наш сезон ще не закінчено. Ми хочемо завершити його успішно та зробимо все можливе завтра, щоб знову зробити наших шанувальників щасливими.
Ми можемо випередити Динамо за кількістю трофеїв? Мотивація у фіналі – перемогти. Для мене найважливіше це принести клубу трофей та зробити наших уболівальників щасливими", — сказав Пушич.

Вирішальний матч за трофей між Шахтарем та Ворсклою відбудеться 15 травня. Початок гри в Рівному заплановано на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, донеччани перемогли Динамо у 28 турі УПЛ та завоювали чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.
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