Пушич припустив, що Шахтар зіграє проти Янг Бойз без нападника

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може не випустити на Янг Бойз чистого нападника.

Про це він сказав на пресконференції після перемоги над Чорноморцем. Його слова наводить сайт Шахтаря.

"Можливо, наступну гру я проведу без нападника взагалі – таке може бути. Траоре грав у минулому матчі два дні тому, Сікан був свіжий, тому він вийшов в старті. Ви могли бачити, що йому треба було увійти у відповідний ритм, бо він був відсутній тривалий час. Егіналду мав свіжу енергію, і це було щось нове сьогодні – випустити свіжого гравця, свіжого нападника.

Я знаю, що він також може грати лівого та центрального нападника, тож для нього це не нова позиція, бо ми так робили кілька разів – не тільки в міжсезоння, а й під час офіційних матчів. Тому є варіанти, я шукаю конкретну деталь, конкретні якості гравця, які, на мою думку, необхідні у відповідний момент, щоб змінити ритм або переграти суперника. Це причина такої зміни, і я думаю, що він виявив себе непогано", – сказав Пушич.