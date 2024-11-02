Шахтар мінімально переміг Чорноморець в 12 турі УПЛ

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем у домашньому матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок проходив під диктовку "гірників" та завершився з рахунком 2:1. Вже на 17 хвилині підопічні Маріно Пушича вийшли вперед. Неймовірну передачу Марлона Гомеса замкнув Олександр Зубков.

Проте "моряки" відповіли миттєво. Артем Габелок виграв боротьбу в Миколи Матвієнка та пробив по воротах. М'яч летів по центру воріт, проте Дмитро Різник не зміг відбити удар.

Решту частину першого тайму Шахтар домінував на полі, проте реалізувати цю перевагу команда змогла лише в компенсований час і після стандарту. Артем Бондаренко вміло зіграв на добиванні.

Ця перевага чемпіона УПЛ продовжилася і в другому таймі, проте більше голів команди не забивали.

Чемпіонат України – УПЛ

2 листопада, 12 тур

Шахтар (Донецьк) – Чорноморець (Одеса) 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 17 Зубков, 1:1 – 20 Габелок, 2:1 – 45+1 Бондаренко

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Грам, Конопля, Марлон (Степаненко 56), Бондаренко (Педріньйо 68), Судаков, Невертон, Зубков, Сікан (Егіналду 68)

Чорноморець: Рудько, Кисіль (Калин 85), Жаржу, Скиба, Бутко, Скиба, Білошевський, Янаков, Габелок (Єрмаков 68), Шпорн (Васильєв 77), Кайо Гомес (Пшеничнюк 68), Хобленко (Попов 68)

Шахтар у наступному турі зустрінеться із Зорею, їхній матч відбудеться 10 листопада. Чорноморець 8 листопада прийме Ворсклу.

Напередодні львівські Карпати розгромили столичний Лівий берег з дублем Олега Очеретька.