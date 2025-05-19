Мене неправильно зрозуміли, – Пушич спростував чутки про його відхід з Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич запевнив, що його пост у соцмережі, який викликав питання щодо його подальшої кар'єри в донецькому клубі, не має нічого спільного з потенційним розставанням.

Про це 53-річний фахівець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Після того, як "гірники" обіграли Динамо та стали володарями Кубку України-2024/25, Пушич опублікував пост, який багато хто сприйняв як прощавання з клубом.

Проте Маріно поспішив спростувати чутки, які почали розповсюджуватися – він не збирається йти з посади головного тренера "помаранчево-чорних".

"Я думаю, багато людей мене неправильно зрозуміли. Я мав на увазі перемогу у фіналі Кубку. Я був щасливий і гордий від тієї перемоги, від трофею. Та й усе, більше нічого. Якщо люди хочуть це інтерпретувати іншим чином, це їхнє право. Більше й сказати нічого. У мене ще рік контракту із клубом, і допоки клуб не вийшов ні з якою заявою, я досі буду тренером Шахтаря. Що буде найближчим часом, я не знаю, побачимо", – сказав Пушич.

Нагадаємо, що вперше за 29 років Шахтар фінішував поза чільною двійкою в чемпіонаті України.

А перемогою в Кубку донецький колектив гарантував собі участь у Лізі Єворопи наступного сезону.