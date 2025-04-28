Не вистачило енергії: Пушич – про нічию з Динамо в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда провалила другий тайм матчу з Динамо (2:2), а через виснажливий поєдинок Кубку України не змогли змінити хід зустрічі.

Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі "гірників".

"Було два різні тайми. У першому таймі вели 2:0 та контролювали гру, а от на другій енергії вже не вистачило. Я на це чекав, бо був кілька днів тому складний півфінал Кубка України, де ми віддали багато сил. Ми страждали, намагалися виправити ситуацію замінами, але змінити перебіг зустрічі не змогли. У Динамо було ще 2-3 хороших моменти", – розповів він.

Тренер вважає нічию закономірним результатом у дербі.

"Думаю, результат 2:2 справедливий, хоча прикро пропускати на останніх секундах. Віддали багато сил, чого було замало. Виразно забракло фізичних кондицій. Великий спад фізичний у другому таймі.

Травма Вінісіуса Тобіаса? Відчув сильний біль та попросив заміну. Довелося повертати Матвієнка в оборону, але все одно залишилися під тиском Динамо, яке заслужило на другий гол", – зазначив Пушич.

Ця нічия майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та Динамо на 6 та 10 очок відповідно.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року команди зустрічалися у матчі першого кола чемпіонату в Києві, де зіграли 1:1.

У середу, 23 квітня, київський клуб в 1/2 фіналу розгромив Буковину, а Шахтар у паралельному матчі здобув непросту перемогу над житомирським Поліссям.

Останній раз між собою команди грали у фіналі турніру в 2017/18, тоді перемогу святкували футболісти донецького клубу.

Фінал Кубку України відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.