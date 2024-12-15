Не заслуговували на поразку: Пушич – про результат матчу з Поліссям

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда не заслужила на поразку в матчі 17 туру чемпіонату України проти Полісся (0:1).

Цитує наставника пресслужба "гірників".

"Вважаю, ми, особливо в другому таймі, грали дуже добре, домінували, створили багато можливостей і кілька гарних моментів, на жаль, не забили. Треба залишатися зосередженим і сконцентрованим до останніх секунд – прикро, але ми цього не зробили. І знову отримали гол на останніх хвилинах гри. Слід відчувати ці моменти, щоб добре захищатися. Але ми не заслуговували на поразку, скажу так, абсолютно не заслуговували. Та іноді футбол такий. Це була дуже жорстка перша половина сезону для нас", – зазначив Пушич.

Також тренер відповів на запитання про велику кількість пропущених голів після 80-ї хвилини.

"Причина дуже проста: звісно, є індивідуальні помилки, але ми також як команда маємо відчувати таймінги – моменти, що зараз нам треба дуже добре захищатися. Особливо тому, що ми робимо багато хороших речей в атаці протягом гри і добре пресингуємо, але є миті, коли треба відчувати, що в цій частині дуже важливо гарно захищатися, а ми цього не зробили у матчі, на жаль. Що ще сказати про це? Ми не заслуговували на поразку, однак іноді футбол є таким, і нам треба винести з цього урок і рухатися далі", – розповів Пушич.

Варто відзначити, що це вже третя поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

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Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки в активі.