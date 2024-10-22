Він великий талант: Пушич – про Судакова

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич виділив важливість матчу проти Арсенала для лідера "гірників" Георгія Судакова, за яким стежать європейські клуби.

Слова фахівця наводить пресслужба донецького клубу.

"Судаков – це великий талант, чудовий футболіст, тому для мене досить логічно, що чимало клубів зацікавлені в ньому, але завтра буде не його гра, це наша гра. Як я завжди кажу, окремий футболіст може бути на гарному рівні, тільки якщо команда знаходиться на гарному рівні, тому індивідуальний гравець не робить команду кращою, команда робить гравця кращим.

Отже, річ не тільки в Судакові, це про нас усіх. І я сподіваюся, якщо вони всі добре увійдуть у гру, то проявлять свої індивідуальні якості та покажуть себе. А про Судакова я можу сказати, що справа не лише в його якостях як футболіста, але й у його менталітеті, тому, як він працює, яку роль виконує в команді, – це робить його особливим для мене", – розповів Пушич.