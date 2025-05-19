Цей склад має великий потенціал: Пушич – про майбутнє Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич оцінив перспективи команди на найближче майбутнє.

Про це 53-річний фахівець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Гірники" мають молоду команду, яка зможе показати результати вже найближчим часом.

"На мій погляд, це дуже молодий склад з великим потенціалом і великим майбутнім. Воно настане вже зовсім скоро. Звісно, будь-якій команді потрібно освіжити кілька позицій. Можливо, не конкретні позиції, а загалом.

Але це цілком нормальний процес, це те, що ми маємо чітко усвідомлювати. Нинішній склад ми освіжили, оновили, омолодили в зимове вікно. Ця команда має великий потенціал і велике майбутнє. Думаю, вже найближчим часом вони це покажуть", – розповів Пушич.