Пушич відреагував на ганебну статистику Шахтаря в матчі з Аталантою

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що статистика не відображає ходу поєдинку з Аталантою в Лізі чемпіонів.

Цитує фахівця Tribuna.com.

"Жодного удару в площину? Статистика не говорить про все. Звичайно, якщо ви просто подивитеся на неї (статистику), вона може бути такою, але насправді вона ні про що не говорить. Йдеться також і про інші аспекти. Ми досить добре зіграли у 1-му турі внічию проти дуже сильного суперника (Болоньї).

Ми, звичайно, намагалися забити гол. Ми не змогли його забити. У другому ми набагато більше намагалися створювати гольових моментів, ніж у першому. Але це (статистика) не відображає реальну картину перебігу подій на полі, – сказав Пушич.