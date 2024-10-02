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Пушич відреагував на ганебну статистику Шахтаря в матчі з Аталантою

Олександр Булава — 2 жовтня, 23:42
Пушич відреагував на ганебну статистику Шахтаря в матчі з Аталантою
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що статистика не відображає ходу поєдинку з Аталантою в Лізі чемпіонів.

Цитує фахівця Tribuna.com.

"Жодного удару в площину? Статистика не говорить про все. Звичайно, якщо ви просто подивитеся на неї (статистику), вона може бути такою, але насправді вона ні про що не говорить. Йдеться також і про інші аспекти. Ми досить добре зіграли у 1-му турі внічию проти дуже сильного суперника (Болоньї).

Ми, звичайно, намагалися забити гол. Ми не змогли його забити. У другому ми набагато більше намагалися створювати гольових моментів, ніж у першому. Але це (статистика) не відображає реальну картину перебігу подій на полі, – сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар розгромно поступився Аталанті у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів (0:3). У наступному турі "гірники" зіграють проти лондонського Арсенала.

Аталанта Шахтар Донецьк Маріно Пушич Ліга чемпіонів-2024/25

Маріно Пушич

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