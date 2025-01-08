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Забарний відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря

Станіслав Лисак — 8 січня 2025, 11:30
Забарний відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний не має наміру приєднуватися до ПСЖ.

Про це заявив журналіст L'Équipe Лоїк Танзі.

Зазначається, що гравець збірної України стурбований потенційним конфліктом з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.

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Керівництво ПСЖ розглядає можливість продажу Сафонова, щоб звільнити місце для Забарного, однак небажання 23-річного центрбека переїжджати до Франції ускладнює ці плани.

За інформацією джерела, головний тренер паризького клубу Луїс Енріке є прихильником гри українця, який цього сезону відіграв усі 20 матчів в АПЛ та є лідером команди за кількістю відборів у середньому за матч – 4,6.

Борнмут з Іллею Забарним наразі знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги, згідно з оцінками SofaScore українець входить до десятки найкращих гравців "вишень" у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, напередодні Борнмут підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні, який може стати потенційною заміною для Іллі Забарного. Західні ЗМІ пов'язують українця з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.

Ілля Забарний ПСЖ Матвій Сафонов

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