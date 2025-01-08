Забарний відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря

Український захисник Борнмута Ілля Забарний не має наміру приєднуватися до ПСЖ.

Про це заявив журналіст L'Équipe Лоїк Танзі.

Зазначається, що гравець збірної України стурбований потенційним конфліктом з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.

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Керівництво ПСЖ розглядає можливість продажу Сафонова, щоб звільнити місце для Забарного, однак небажання 23-річного центрбека переїжджати до Франції ускладнює ці плани.

За інформацією джерела, головний тренер паризького клубу Луїс Енріке є прихильником гри українця, який цього сезону відіграв усі 20 матчів в АПЛ та є лідером команди за кількістю відборів у середньому за матч – 4,6.

Борнмут з Іллею Забарним наразі знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги, згідно з оцінками SofaScore українець входить до десятки найкращих гравців "вишень" у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, напередодні Борнмут підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні, який може стати потенційною заміною для Іллі Забарного. Західні ЗМІ пов'язують українця з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.