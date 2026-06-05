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ПСЖ відмовився від ідеї підписати ще одного росіянина

Олег Дідух — 5 червня 2026, 15:53
ПСЖ відмовився від ідеї підписати ще одного росіянина

ПСЖ відмовився від ідеї підписати ще одного російського футболіста – атакувального півзахисника московського Локомотива Олексія Батракова.

Про це повідомляє Le Parisien.

Останнім часом у ЗМІ повідомлялося про інтерес ПСЖ до 20-річного Батракова. Його кілька разів переглядав особисто спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш. Проте тепер інтерес парижан до Батракова охолонув.

Наразі ПСЖ переключив свою увагу на 18-річного голкіпера Мілана Алессандро Лонгоні. Саме він може стати першим підписанням клубу в нинішнє літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, за ПСЖ уже виступає один росіянин – воротар Матвій Сафонов. Також кольори чинних переможців Ліги чемпіонів захищає захисник збірної України Ілля Забарний.

Локомотив ПСЖ

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