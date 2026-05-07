ПСЖ поповнив перелік команд з кількома поспіль виходами у фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ став 12-ою командою, яка потрапила у фінал Ліги чемпіонів у декількох сезонах поспіль.

Про це повідомляє L'Equipe.

У цьому списку також присутні: Реал Мадрид (1956-1960, 2016-2018), Бенфіка (1961-1963), Інтер Мілан (1964-1965), Аякс Амстердам (1971-1973), Баварія Мюнхен (1974-1976, 2012-2013), Ліверпуль (1977-1978, 1984-1985, 2018-2019), Ноттінгем Форест (1979-1980), Мілан (1989-1990, 1993-1995), Ювентус (1996-1998), Валенсія (2000-2001), Манчестер Юнайтед (2008-2009).

Зазначимо, що минулого сезону ПСЖ виграв у міланського Інтера 5:0 в фіналі Ліги чемпіонів.

Серед команд, які перемогли у декількох поспіль сезонах Ліги чемпіонів усього 8 учасників: Реал Мадрид (1956-1960, 2016-2018), Бенфіка (1961-1962), Інтер Мілан (1964-1965), Аякс Амстердам (1971-1973), Баварія Мюнхен (1974-1976), Ліверпуль (1977-1978), Ноттінгем Форест (1979-1980), Мілан (1989-1990).

Нагадаємо, що ПСЖ з раннім голом Дембеле зіграв унічию з Баварією та став другим фіналістом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ найсильнішу команду Європи визначать англійський Арсенал та французький ПСЖ.

Вирішальний матч сезону відбудеться 30 травня 2026 року о 19:00 за київським часом на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті, Угорщина.