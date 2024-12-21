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Доннарумма не веде переговори з ПСЖ про новий контракт

Олексій Погорелов — 21 грудня 2024, 09:07
Доннарумма не веде переговори з ПСЖ про новий контракт
Джанлуїджі Доннарумма
Instagram Джанлуїджі Доннарумми

Енцо Райола, агент Джанлуїджі Доннарумми, не став приховувати, що воротар поки що не веде переговори з ПСЖ про новий контракт.

Слова агента наводить журналіст Relevo Маттео Моретто.

"Майбутнє в Парі Сен-Жермен? Контракт Джіджі закінчується у 2026 році, і ми зупинилися, щоб все обдумати. Побачимо, чи буде "білий дим", все може статися. Зараз ми перебуваємо в режимі очікування", – сказав Райола.
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Джанлуїджі Доннарумма приєднався до ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши з Мілана у статусі вільного агента.

Нагадаємо, що у недавньому матчі проти Монако (4:2) 25-річний італієць став жертвою шипів захисника монегасків Вілфріда Сінго, який влетів ногою в обличчя воротаря.

Доннарумма отримав рвані рани, через які він не зміг продовжити зустріч.

ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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