У Боснії і Герцеговині щедро нагородили болбоя, який вкрав шпаргалку в Доннарумми перед серією пенальті

14-річний Афан Чізміч після виходу збірної Боснії і Герцеговини на ЧС-2026 із футболу став зіркою у рідній країні й напередодні він отримав фантастичний подарунок за свою непересічну дію під час матчу з італійцями у відборі раунду плейоф.

Болбой викрав записи Джанлуїджі Доннарумми перед серією пенальті. Юнак помітив, що воротар "Скуадри адзурри" заховав свій тактичний аркуш біля рушника подалі від лінії воріт.

Коли італієць відволікся, то хлопець поцупив його шпаргалки. Вони містили конкретні дані про кути удару, куди б'ють боснійські футболісти.

Місцевий телеканал N1 напередодні взяв інтерв'ю у Чізміча, який став зіркою в мережі. Під час цієї події юнаку пообіцяли, що візьмуть його з собою на чемпіонат світу, а сам Афан оголосив, що виставить шпаргалку на аукціон.

Нагадаємо, що подібним вчинком під час серії пенальті відзначився безпосередньо й Джанлуїджі Доннарумма. Він порвав шпаргалку голкіпера збірної Боснії і Герцеговини.