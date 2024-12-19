ПСЖ з дублем Дембеле обіграв Монако: огляд матчу Ліги 1

ПСЖ на виїзді обіграв Монако у межах 16 туру французької Ліги 1.

Огляд матчу

Зазначимо, що голкіпер парижан не зміг дограти поєдинок після контакту з Вільфрідом Сінго, який шипами пройшовся по обличчю воротаря.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

16 тур, 18 грудня

Монако – ПСЖ 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Дуе, 1:1 – 53 Бен Сегір (пен), 2:1 – 60 Емболо, 2:2 – 64 Дембеле, 2:3 – 83 Рамос, 2:4 – 90+7 Дембеле

ПСЖ після перемоги закріпив лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 40 очок. Монако йде третім з 30 балами.