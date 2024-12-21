Його Атлетико: секрети живучості Дієго Сімеоне

У Короля Артура був круглий стіл, а в Дієго Сімеоне – квадратний.

Томас Реньонес – колись латераль, а нині менеджер команди – пам'ятає про цю частину обов'язків.

Коли Атлетико летить на збори, він домовляється щоб на місті був великий стіл на 24 персони. На кожній стороні – по 6 стільців, щоб всі могли глянути в очі всім. Якщо такого стола нема, команда вибирає інший готель.

Дієго Сімеоне байдуже, скільки зірок в будівлі; важать лише близькість до стадіону і стіл.

"Це обов'язково – щоб гравці дивилися один на одного. Щоб вони сиділи разом. Щоб були разом", – каже тренер.

Колись давно в грудні 2011-го він очолив Атлетико, що плівся на 10-му місці в Прімері, і його промову мало хто почув:

"Ми повинні повернутися до цінностей, які принесли цьому клубу славу. Ми повинні стати командою воїнів. Сильною, агресивною, швидкою. Такою, як тут завжди любили".

У той час мільярдера Хесуса Хіля Маріна – сина шаленого Хесуса Хіля – переконували не наймати Сімеоне, що в молодості мав змішану пресу. Боси Рівер Плейта взагалі хотіли його розірвати за серію з 11 матчів без перемог.

Зараз Хіль сміється – каже, вони стільки матюків наговорили даремно.

Він все одно найняв Дієго, а той привіз з собою стола і оберемок чорних костюмів – його метод заснований на увазі до символів.

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Відтоді Атлетико зіграв з ним понад 700 матчів – це рекорд Іспанії.

Кілька складів вже змінилось, та зручними для суперників Матрацники не були ніколи. Навіть Реал, що минулоріч програв лише двічі в сезоні, обидві поразки отримав у дербі.

Як так?

Todo mi agradecimiento al Atlético de Madrid por estos 700 partidos.



Y como dije hace años, este club tiene futuro. Así que vamos por más todos juntos!!



GRACIAS SIEMPRE!! pic.twitter.com/0V93QsCT46 — Diego Pablo Simeone (@Simeone) November 24, 2024

"Мені бос часто повторював дві фрази. Перша – капітан ніколи не падає. Не можна здаватися, якими б поганими не були справи. Друга – ніхто не важливіший за команду. Великі зірки, як Вілья, Фалькао, Туран могли вирішити долю матчу, але коли вони зрозуміли, що команда більша за них – їхня гра лише покращилась", – згадує Габі.

Атлетико купив свого екскапітана за 3 млн, Хуанфрана – за 4,25, Годіна – за 8, Дієго Косту – за 1, Міранда прийшов безкоштовно. Це була купка ноунеймів, яку Чоло переконав, що вони щось більше.

"Ми не мали трофеїв за плечима, це правда, але він змусив нас їх захотіти", – історія, яку пережив Габі, ніби з казки.

Вже у фіналі Кубка короля-2013 Атлетико переміг Реал вперше за 14 років або 24 матчі в усіх турнірах.

Мотивація – талант, якого у Чоло чи не найбільше в Ла Лізі.

MAIS QUEL BUT EXCEPTIONNEL D’ANTOINE GRIEZMANN !!! 🇫🇷🤩⚽️



L’ATLÉTICO MÈNE 3-2 EN PROLONGATION FACE AU REAL MADRID ! ❤️🤍



🎥 @rfef



pic.twitter.com/bmteQ1IJI8 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 18, 2024

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"Андреа, якщо ми зможемо отримати трохи грошей від наших перемог, то зможемо купити інших гравців... В сенсі, з іншими якостями", – казав у 2013-му Дієго спортивному директору Андреа Берті.

Ще одним соратником Сімеоне був тренер по фізпідготовці Оскар Ортега на прізвисько Ель Профе, у якого гравці стрибали по полю на одній нозі на фітнес-м'ячах, бо"ми, чорт забирай, не Барселона!"

Третім і найхаризматичнішим асистентом Чоло був Герман "Ель Моно" Бургос, апологет брутального мачізму, який, бувало, йшов врукопашну на лавку суперників.

Зараз двох в клубі вже нема, а Берта збирає речі.

За вакантне крісло спортдира бореться Хуанфран, і Сімеоне вже провів з ним співбесіду. Немислима річ деінде, але не в Атлетико.

🚨 The relationship between Diego Simeone and Mono Burgos has been broken for years.



Mono didn’t even appear in Simeone’s documentary. His excuse was that he was coaching Newell’s, but in reality, no one even called him. For years, no one with the last name ‘Simeone’ has… pic.twitter.com/Vaxt9ZCq5l — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 11, 2024

"В інших клубах після 5-6 поразок міняють тренера, а гравці почуваються захищеними. Тут же захищений тренер, а гравці адаптуються... або йдуть", – каже Феліпе Луїс, а ще згадує, як перед матчами Чоло закривався сам в кімнаті.

Рефлексії Сімеоне приводили Атлетико до цікавих еволюцій. Було вже щонайменше дві версії чолізму. Перша – контратакувальна, коли команда з Годіном, Мірандою, Раулем Гарсією нагадувала таран з 11 зубцями. Друга – вигадлива, витончена, де красивих комбінацій, як у Барселони. Обидві виграли по одній Ла Лізі.

Хто не готовий мінятися синхронно з Чоло – покидає клуб, все просто.

Який же Сімеоне справжній?

"Це не я, а футбол змінився. Коли я думаю про покоління Годіна, то розумію – сьогодні воно було б приголомшене. Все стало ще швидше, і мені теж доводиться міняти методи", – каже Дієго, що насправді хамелеон.

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Іноді зміни самі йшли до рук, як Луїс Суарес, що прагнув помститися Бартомеу.

Luis Suarez at age 34 leading Atletico Madrid to a La Liga trophy over Real Madrid and my Barcelona isn’t talked about enough. One of the most underrated accomplishments of Suarez’s career.



🎥 Via @atletienglish

pic.twitter.com/dcxIeeWE2m — Ahsan Quadri (@AhsanQuadri_) September 7, 2024

Когось, як Антуана Грізманна, довелося перевчати чи не з нуля.

"Були тренування, де я не розумів, що Сімеоне від мене хоче, і не витримував цього. Мені було складно влитися в колективну гру. Я приходив додому і жалівся дружині, що терпіти його не можу. Але в підсумку все склалося вдало", – пригадує француз.

Зараз він найкращий бомбардир в історії Атлетико; той, хто побив рекорд Луїса Арагонеса.

Є й зворотні випадки, коли сильні гравці приходили, а Сімеоне їх викидав, як неліквід – Гаїтан, В'єтто, Джексон Мартінес, Соса; не прижився й 130-мільйонний Жоау Фелікс.

"З Чоло ми завжди ризикуємо втратити 100% вкладених в гравця грошей. До його системи адаптуватися нелегко. Треба бігти, бігти й бігти. Якщо не готовий – ти не граєш. А великі таланти бігати не люблять", – посміхається Хіль Марін.

Як і компаньона Енріке Сересо, його часто питають – чи не збирається він міняти тренера? Відповідь незмінна.

У 2023-му Deloitte оцінив дохід Реала у 831 млн євро, а Барселони – у 800. Атлетіко заробив значно менше – 364 млн, але це 15-е місце в світі і третє в Іспанії.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: La Liga 24/25 salary cap for the clubs have been released!



1 - Real Madrid (€754m)

2 - Barcelona (€426m)

3 - Atleti (€310m)



🤩🔵🔴✅ pic.twitter.com/rYGnmfnR44 — Managing Barça (@ManagingBarca) September 12, 2024

Жодного разу в епоху Сімеоне Матрацники не пролітали повз ЛЧ.

"Чоло не просто менеджер. Він перетворив наш клуб з нестабільного на такий, що може конкурувати з будь-яким у світі. Ось чому ми його так цінуємо", – каже мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда, що активно топить за Матрацників.

У 2024-му це не примха, а статусна річ.

Пам'ятаєте одноденну Суперлігу? Туди покликали лише найуспішніших, і Атлетико був серед них.

"Сімеоне – наш найкращий популяризатор", – Хіль Марін на деякий час зробив Сімеоне найбільш високооплачуваним тренером світу із 24 млн зарплати (зараз вже 16) лише тому, що він давав ще більше.

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Дає і досі – тому ми про нього й говоримо.

Атлетико після 18 турів Ла Ліги має ті ж 38 очок, що й Барселона, але у Матрацників є гра в запасі.

Понад те, у команди Сімеоне серія з трьох перемог в ЛЧ і найкраща поточна форма у великих чемпіонатах – 11 перемог поспіль в усіх турнірах.

Поки Анчелотті грає майже всі матчі одним складом, а Флік прогадав з раннім виходом на пік форми, Ель Чоло зробив ставку на ротацію, і його Атлетико лідирує в Європі за голами від гравців, що вийшли на заміну – 10.

O Atlético de Madrid ultrapassou o Real Madrid na tabela de La Liga.



A equipe de Simeone soma 11 vitórias consecutivas. pic.twitter.com/Z3bj0mxyOU — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 15, 2024

Вгадав Дієго також з новим фітнес-тренером – з Луїсом Піньєдо гравці отримують на 60% менше м'язових травм.

Нема нового Суареса й Кости? Сімеоне побудував гру так, що за Атлетико вже забили 13 різних футболістів, а на дворі лише грудень.

Менеджмент по ходу матчів теж елітний. Приміром, тиждень тому з Хетафе Чоло замінив Грізманна на Коке на 63-й хвилині за рахунку 0:0, що несподівано допомогло – гра спростилась, і Серлот забив з навісу.

При тому сам Антуан теж у геніальній формі, забив 7 голів за листопад-грудень, й іноді творить ось таку магію.

Griezmann thats taking the piss son 😂



That poor defender has a family 😂😂😂pic.twitter.com/1Oq6l0kcf1 — Lea (@Lea_EFC) December 16, 2024

Тим часом в центрі поля Пабло Барріос забирає ігровий час у Коке, як той свого часу крав хвилини у Габі. Спадкоємність вихованців Атлетико в півзахисті буде продовжена.

Паралельно на правому фланзі дозрів спадкоємець самого Чоло – Джуліано Сімеоне і забиває, і віддає всі сили, що вкотре відображає еволюцію тренера. Ще 5-6 років тому він виступав проти переходу іншого сина Джованні через страх втратити роздягальню:

"Я не тратив на нього гроші, він був у клубі, і ми з тренерами вирішили, що він може нам допомогти. Я дивлюся на нього, як на гравця".

Разом з тим, "cojones" при синові ще трибунам не показував. У цій команді він також і батько.

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Свого часу, хто тільки не боров Чоло за ті cojones!

А ще за грубий, подекуди "автобусний" футбол; за підбурювання трибун; навіть за траурний гардероб.

Помітили, що зараз цього менше?

🌟 GIULIANO SIMEONE, UN NUEVO ÍDOLO para el METROPOLITANO.



El hijo del Cholo ya ha conquistado a la afición...



... e @inakivdl nos cuenta su historia. pic.twitter.com/tpEoAW9PPA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 15, 2024

Час всіх розсудив. Новий контракт Сімеоне з Атлетіко закінчиться аж у 2027-му. Хіба Арсен Венгер та сер Алекс Фергюсон годяться йому в орієнтири.

"Неймовірно! Фантастична робота. Я дуже поважаю Сімеоне і його спосіб життя. Його команда – ніби його віддзеркалення", – виснував вчора Гансі Флік. Він сам тренер, і тому розуміє.

Аби стати "Сімеоне в Атлетико" мало хисту і харизми; потрібні "правильні" власники, а ще глибокий зв'язок з клубом, який у Дієго тягнеться з 1996-го, коли він був молодим бокс-ту-боксом у золотій команді Радомира Антича. Зорі сходяться таким чином раз-два на покоління, не частіше.

Зміна клубу? Надто пізно і навіть небезпечно. Гі Ру після 36 років в Осері протримався в Лансі лише 4 матчі.

Вони давно вросли одне в одного – клуб і тренер.

Diego Simeone met dans le vent

Pep Guardiola et José Mari Bakero avant de s'applaudir lors de la finale de la Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et Barcelone le 10 avril 1996 (1-0) pic.twitter.com/JiRi05aw3n — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) August 25, 2022

Та й хіба просто тренер?

Після всього пережитого Атлетико ніби його маленька імперія, де він керує, як хоче, у дуже специфічних умовах Ла Ліги:

"Ми сильно змінилися, і зараз у вас є відчуття, що ми готові стати чемпіонами. Але я скажу так – живіть в реальному світі. Ми в Іспанії, і ми Атлетико, отже ніколи не можна забувати, що Реал та Барса завжди в кращій позиції. Ми щосезону лише намагаємось нівелювати цю перевагу".