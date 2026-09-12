У Парижі винесли вирок організатору нападу на Доннарумму та його вагітну дівчину

21-річного чоловіка Ільяса Хербуша, відомого у кримінальному світі під прізвиськом "Ганіто", було засуджено до 9 років позбавлення волі за організацію збройного нападу та спробу викрадення італійського воротаря Джанлуїджі Доннаруими та його дівчини Алессії Елефанте.

Про це повідомляє Marca.

Таке рішення ухвалив Паризький корекційний суд. Судовий процес довелося переривати через поведінку "Ганіто", який почав активно висловлювати погрози та образи під час засідання.

Іншого фігуранта злочину, за версією обвинувачення, Х'яна Мамуні було виправдано. Водночас Моктара Діопа визнали винним та засудили до 5-річного терміну ув'язнення, два роки якого є умовними.

Нагадаємо, що сам злочин стався у липні 2023-го року в окрузі Парижа. Воротаря та його дівчину зв'язали та побили у їхньому будинку. У Елефант, котра на той момент була вагітна, стався викидень. Жінка втратила дитину. Загальна сума вкраденого грабіжниками майна склала один мільйон євро.

Додамо, що у вересні минулого року Доннарумма став гравцем англійського Манчестер Сіті, відколи перейшов із французького ПСЖ. За цей час він провів на клубному рівні 48 матчів, у яких пропустив 46 м'ячів та 20 разів залишив ворота на "замку".

У травні цього року італійський воротар оголосив про одруження з Алессію Елефант.