Футболіст Монако шипами пройшовся по обличчю Доннаруми

Захисник Монако Вільфрід Сінго на старті матчу 16 туру Ліги 1 проти ПСЖ шипами пройшовся по обличчю Джанлуїджі Доннарумми.

Епізод стався на 16 хвилині зустрічі. Одразу після контакту на щоці воротаря можна помітити криваві сліди.

❗️scontro durissimo per #Donnarumma, che rimedia un danno al volto ed è costretto ad uscire da campo al 22’. 😦 in bocca al lupo a Gigio. pic.twitter.com/C5Qj4VLQCo — Marco Varini (@mvcalcio) December 18, 2024

У підсумку італієць не зміг продовжити гру, а на його місце вийшов росіянин Матвєй Сафонов. Зазначимо, що у складі Монако також грає представник Росії Александр Головін.

Після 15 турів ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 37 очок. Другу сходинку з однаковою кількістю балів (30) поділяють Саме Монако та Марсель.

Нагадаємо, що ПСЖ у нещодавньому матчі з Осером встановив ганебний рекорд, не зумівши реалізувати жодного з 11 ударів у площину воріт.