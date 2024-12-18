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Футболіст Монако шипами пройшовся по обличчю Доннаруми

Микола Дендак — 18 грудня 2024, 22:53
Футболіст Монако шипами пройшовся по обличчю Доннаруми
Джанлуїджі Доннарумма

Захисник Монако Вільфрід Сінго на старті матчу 16 туру Ліги 1 проти ПСЖ шипами пройшовся по обличчю Джанлуїджі Доннарумми.

Епізод стався на 16 хвилині зустрічі. Одразу після контакту на щоці воротаря можна помітити криваві сліди.

У підсумку італієць не зміг продовжити гру, а на його місце вийшов росіянин Матвєй Сафонов. Зазначимо, що у складі Монако також грає представник Росії Александр Головін.

Після 15 турів ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 37 очок. Другу сходинку з однаковою кількістю балів (30) поділяють Саме Монако та Марсель.

Нагадаємо, що ПСЖ у нещодавньому матчі з Осером встановив ганебний рекорд, не зумівши реалізувати жодного з 11 ударів у площину воріт.

Монако ПСЖ травма Джанлуїджі Доннарумма

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