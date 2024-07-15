Баварія може підписати лідера збірної Іспанії
Баварія зберігає можливість підписати півзахисника Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Іспанський хавбек залишається в шорт-листі мюнхенців. Зазначається, що перехід здійсниться у випадку зриву трансферу нідерландського гравця ПСЖ Хаві Сімонса.
Напередодні Ольмо разом зі збірною Іспанії виграв Євро-2024 та став найкращим бомбардиром турніру. Також Дані увійшов до символічної команди турніру.
У попередньому сезоні Ольмо провів за Лейпциг 25 матчів в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. У першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.