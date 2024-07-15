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Баварія може підписати лідера збірної Іспанії

Станіслав Лисак — 15 липня, 23:24
Баварія може підписати лідера збірної Іспанії

Баварія зберігає можливість підписати півзахисника Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський хавбек залишається в шорт-листі мюнхенців. Зазначається, що перехід здійсниться у випадку зриву трансферу нідерландського гравця ПСЖ Хаві Сімонса.

Напередодні Ольмо разом зі збірною Іспанії виграв Євро-2024 та став найкращим бомбардиром турніру. Також Дані увійшов до символічної команди турніру.

У попередньому сезоні Ольмо провів за Лейпциг 25 матчів в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. У першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.

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