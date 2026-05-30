ПСЖ та Арсенал назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Головні тренери Арсенала та ПСЖ визначилися зі складами на фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Український захисник французького клубу Ілля Забарний розпочне гру на лаві запасних.

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невес, Вітінья, Руїс – Дуе, Кварацхелія, Дембеле

Арсенал: Рая – Москера, Саліба, Габріел, Інкапіє – Льюїс-Скеллі, Райс, Едегор – Сака, Троссард, Гаверц

Зустріч на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті розпочнеться о 19:00 за київським часом. Гру розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом.

Зазначимо, що це буде восьме очне протистояння між командами. Наразі між ними зберігається повний паритет – по дві перемоги та три нічиї.

Нагадаємо, "каноніри" в 1/2 фіналі пройшли мадридський Атлетико, а гравці французького колективу за сумою двох матчів переграли Баварію.