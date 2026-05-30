Барколя: Грати в другому фіналі поспіль – велика честь
Вінгер ПСЖ Бредлі Барколя поділився очікуваннями від фінал Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала (30 травня).
Слова гравця наводить пресслужба чемпіонів Франції.
"Це велика честь – грати у другому фіналі поспіль. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Намагаємося набрати якомога більше впевненості перед цим матчем і будемо наполегливо працювати, щоб підійти до нього повністю готовими.
Я справді вважаю, що наша головна сила – це командна гра. Те, що ми атакуємо разом і захищаємося разом. Ми дійсно граємо як єдине ціле, і зараз це наша головна сила", – заявив Барколя.
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ 30 травня в Будапешті зіграє з лондонським Арсеналом, початок матчу – о 19:00 за київським часом.