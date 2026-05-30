ТЕСТ: що ви знаєте про фіналістів Ліги чемпіонів?

Уже ввечері відбудеться головний матч європейського футболу: Арсенал і Парі Сен-Жермен розіграють фінал Ліги чемпіонів. ПСЖ на шляху до вирішального матчу обіграв Монако, Челсі, Ліверпуль і Баварію, а Арсенал – Баєр, Спортинг і Атлетико.

Клуби з англійської та французької столиць настільки на виду, що не знати про них усе, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви набрати 10 з 10 у нашому тесті, присвяченому ПСЖ та Арсеналу. Намагайтеся не поспішати, логічно відсікаючи варіанти по одному – це може допомогти вам набрати максимально багато балів.

Пишіть результати в коментарі!

1/10 Минулого сезону ці ж команди зустрілися у півфіналі Ліги чемпіонів. Хто забив переможний гол у Парижі? Усман Дембеле Правильна відповідь: Хакімі. Дембеле забив у Лондоні, Руїс відкрив рахунок у Парижі – а ось питання щодо суперника Інтера за фіналом зняв Хакімі. Ашраф Хакімі Правильна відповідь: Хакімі. Дембеле забив у Лондоні, Руїс відкрив рахунок у Парижі – а ось питання щодо суперника Інтера за фіналом зняв Хакімі. Хвіча Кварацхелія Правильна відповідь: Хакімі. Дембеле забив у Лондоні, Руїс відкрив рахунок у Парижі – а ось питання щодо суперника Інтера за фіналом зняв Хакімі. Фабіан Руїс Правильна відповідь: Хакімі. Дембеле забив у Лондоні, Руїс відкрив рахунок у Парижі – а ось питання щодо суперника Інтера за фіналом зняв Хакімі.

2/10 У цьому протистоянні голи влітали у ворота людини, яка згодом виграє ЧС. Кого саме? Фаб'єн Бартез Правильна відповідь: Бернар Лама. До перемоги в Кубку Кубків-1993/94 Арсенал пройшов через перемогу над ПСЖ у півфіналі. У парижан тоді на воротах стояв Лама, який виграв чемпіонат світу-1998. Бернар Лама Правильна відповідь: Бернар Лама. До перемоги в Кубку Кубків-1993/94 Арсенал пройшов через перемогу над ПСЖ у півфіналі. У парижан тоді на воротах стояв Лама, який виграв чемпіонат світу-1998. Гордон Бенкс Правильна відповідь: Бернар Лама. До перемоги в Кубку Кубків-1993/94 Арсенал пройшов через перемогу над ПСЖ у півфіналі. У парижан тоді на воротах стояв Лама, який виграв чемпіонат світу-1998. Уго Льоріс Правильна відповідь: Бернар Лама. До перемоги в Кубку Кубків-1993/94 Арсенал пройшов через перемогу над ПСЖ у півфіналі. У парижан тоді на воротах стояв Лама, який виграв чемпіонат світу-1998.

3/10 Який футболіст з цих здійснював прямий перехід між клубами? Ніколя Анелька Правильна відповідь: Ніколя Анелька. У насиченій кар'єрі Анелька ПСЖ був першим клубом, а Арсенал – другим. Давід Луїс Правильна відповідь: Ніколя Анелька. У насиченій кар'єрі Анелька ПСЖ був першим клубом, а Арсенал – другим. Мікель Артета Правильна відповідь: Ніколя Анелька. У насиченій кар'єрі Анелька ПСЖ був першим клубом, а Арсенал – другим. Лассана Діарра Правильна відповідь: Ніколя Анелька. У насиченій кар'єрі Анелька ПСЖ був першим клубом, а Арсенал – другим.

4/10 Який тренер працював з обома клубами? Арсен Венгер Правильна відповідь: Унаї Емері. Іспанець працював у столицях Франції та Англії у 2016-2019 рр.. Мікель Артета Правильна відповідь: Унаї Емері. Іспанець працював у столицях Франції та Англії у 2016-2019 рр.. Унаї Емері Правильна відповідь: Унаї Емері. Іспанець працював у столицях Франції та Англії у 2016-2019 рр.. Всі троє Правильна відповідь: Унаї Емері. Іспанець працював у столицях Франції та Англії у 2016-2019 рр..

5/10 У системі якої команди головні тренери сьогоднішніх суперників працювали одночасно? Барселона Правильна відповідь: Барселона. Артета грав за молодіжні команди Барси з 1997-го по 2001-й рік. Весь цей час Енріке був одним із лідерів основної команди. Арсенал Правильна відповідь: Барселона. Артета грав за молодіжні команди Барси з 1997-го по 2001-й рік. Весь цей час Енріке був одним із лідерів основної команди. ПСЖ Правильна відповідь: Барселона. Артета грав за молодіжні команди Барси з 1997-го по 2001-й рік. Весь цей час Енріке був одним із лідерів основної команди. Збірна Іспанії Правильна відповідь: Барселона. Артета грав за молодіжні команди Барси з 1997-го по 2001-й рік. Весь цей час Енріке був одним із лідерів основної команди.

6/10 У якому клубі грало більше українців? Арсенал Правильна відповідь: Арсенал. Лужний і Зінченко в Арсеналі проти одного Забарного в ПСЖ. ПСЖ Правильна відповідь: Арсенал. Лужний і Зінченко в Арсеналі проти одного Забарного в ПСЖ. Однаково Правильна відповідь: Арсенал. Лужний і Зінченко в Арсеналі проти одного Забарного в ПСЖ.

7/10 Французи в Арсеналі стали величезною віхою в історії клубу. А чи грали англійці в ПСЖ? Так Правильна відповідь: так. Девід Бекхем значно підвищив інтерес до паризького проєкту, завершивши кар'єру в ПСЖ. Ні Правильна відповідь: так. Девід Бекхем значно підвищив інтерес до паризького проєкту, завершивши кар'єру в ПСЖ.

8/10 Який із цих клубів молодший? Арсенал Правильна відповідь: ПСЖ. Деякі вболівальники парижан старші за клуб. ФК Парі Сен-Жермен був заснований у 1970 році. ПСЖ Правильна відповідь: ПСЖ. Деякі вболівальники парижан старші за клуб. ФК Парі Сен-Жермен був заснований у 1970 році.

9/10 У якого з сьогоднішніх фіналістів більше єврокубків? Арсенал Правильна відповідь: ПСЖ. У парижан по одній перемозі в Лізі чемпіонів, Кубку Кубків та Суперкубку УЄФА. У "канонірів" – лише один Кубок Кубків. Парі-Сен-Жермен Правильна відповідь: ПСЖ. У парижан по одній перемозі в Лізі чемпіонів, Кубку Кубків та Суперкубку УЄФА. У "канонірів" – лише один Кубок Кубків. Однаково Правильна відповідь: ПСЖ. У парижан по одній перемозі в Лізі чемпіонів, Кубку Кубків та Суперкубку УЄФА. У "канонірів" – лише один Кубок Кубків.