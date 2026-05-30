Ексфорвард збірної України зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Ексфутболіст збірної України Іван Гецко спрогнозував перемогу французького Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Його слова передає Sport.ua.

"На мій погляд, на сьогоднішній день ПСЖ є найсильнішою командою у світі. У ній зібрана ціла низка гравців дуже високого рівня. Зокрема, володар "Золотого м'яча" 2025 року француз Усман Дембеле, грузин Хвіча Кварацхелія, бразилець Маркіньйос".

За словами колишнього нападника, українського центральному захиснику Іллі Забарному важко скласти конкуренцію таким зірковим партнерам по команді. Також він зауважив, що "каноніри" достроково виграли цьогорічну АПЛ, тому він очікує від фіналу видовищ.

"У такій компанії навіть нашому Іллі Забарному важко конкурувати. Арсенал – суперник непростий. У цьому році лондонська команда достроково стала чемпіоном Англійської Прем'єр-Ліги, продемонструвавши якісний футбол. Від цього матчу чекаю цікавої гри – як видовищної, так і результативної".

Гецко зробив прогноз, із яким рахунком закінчиться фінальне протистояння Ліги чемпіонів.

"З рахунком 3:1 переможе ПСЖ".

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Напередодні очікуваннями від фіналу поділився нападник паризького клубу Усман Дембеле. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка доступна за посиланням.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.