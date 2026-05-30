Поліція розпочала розслідування через бійку вболівальників ПСЖ та Арсенала перед фіналом ЛЧ

Поліція Будапешта розпочала розслідування з приводу сутички вболівальників французького Парі Сен-Жермен та лондонського Арсенала перед фіналом Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє BBC.

"30 травня 2026 року близько 00:20 у 7-му районі Будапешта на вулиці Кіралі між кількома вболівальниками сталася бійка. Управління поліції 7-го району BRFK порушило кримінальну справу проти невідомих осіб за злочин, пов'язаний із груповим насильством, у межах якої також проводиться аналіз записів з камер спостереження", – йдеться в повідомленні поліції.

На відеоматеріалах, які були викладені у соцмережах, помітно як група людей з близько 30 людей влаштувала бійку та розмахувала засобами піротехніки.

Після цієї сутички поліція затримала двох вболівальників португальського походження та одного британця через порушення громадського порядку. Також затримала ще одного громадянина Великої Британії за те, що він виліз на дах припаркованого авто.

Загалом під час фіналу Ліги чемпіонів охороняти порядок будуть близько чотирьох тисяч полісменів. Це буде одна із масштабніших одноденних операцій угорських правоохоронних органів в історії. Такі заходи пов'язані з тим, що на матч можуть спробувати потрапити багато вболівальників без квитків.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Напередодні очікуваннями від фіналу поділився нападник паризького клубу Усман Дембеле.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.