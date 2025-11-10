Барселона звільнила головного тренера після третьої поразки поспіль у сезоні

Жоан Пеньярроя був звільнений з посади головного тренера Барселони.

Про це йдеться на сайті каталонського клубу.

Рішення розстатися з 56-річним іспанцем було ухвалене після того, як "синьо-гранатові" зазнали розгромної поразки від Жирони (78:96) у чемпіонаті Іспанії. Ця поразка стала третьою поспіль в усіх турнірах.

"Тренер баскетбольної команди Барселони Жоан Пеньярроя залишає посаду головного тренера. Барселона дякує тренеру Пеньяррої за його професіоналізм і бажає йому успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.



L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… pic.twitter.com/BhDQygnl5w — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

Повідомляється, що роль тимчасового головного тренера на себе візьме Оскар Орельяна. Екснаставник Барселони Хаві Паскуаль, який зараз залишається без роботи, вважається головним кандидатом на місце постійного тренера.

Жоан Пеньярроя очолив Барселону влітку 2024 року, підписавши дворічний контракт. У своєму першому сезоні в Каталонії наставник не здобув жодного трофея. У кампанії-2025/26 Барселона вже програла вісім матчів в усіх турнірах, включаючи Ель Класіко проти Реала в межах Євроліги.

Нагадаємо, що саме в матчі між Реалом та Барселоною за "вершкових" дебютував Олексій Лень.