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ПСЖ близький до продовження контракту з Доннаруммою

Олександр Булава — 10 травня 2025, 13:38
ПСЖ близький до продовження контракту з Доннаруммою
Джанлуїджі Доннарумма
instagram.com/psg

Парі Сен-Жермен близький до продовження контракту з 26-річним італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє Get French Football News.

Переговори про продовження контракту з італійцем передували нещодавньому підйому його форми, і зараз є оптимізм щодо позитивного завершення.

Сам гравець зацікавлений у підписанні довготривалої угоди. Довгий час було неясно, чи це також є пріоритетом клубу, але зараз існує спільне бажання продовжити співпрацю.

Нагадаємо, що італієць став героєм поєдинку з Ліверпулем здійснивши кілька сейвів протягом матчу та відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило парижанам вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Також він допоміг ПСЖ пройти Арсенал у півфіналі ЛЧ.

Голкіпер перейшов у паризький клуб влітку 2021 року на правах вільного агента, до цього він виступав за Мілан. Чинна угода розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні він провів 38 матчів в усіх турнірах, пропустив 38 голів та 11 разів зберіг свої ворота "сухими".

Напередодні повідомлялося, що Доннарумма може змінити клубну прописку через внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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