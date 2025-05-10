ПСЖ близький до продовження контракту з Доннаруммою

Парі Сен-Жермен близький до продовження контракту з 26-річним італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє Get French Football News.

Переговори про продовження контракту з італійцем передували нещодавньому підйому його форми, і зараз є оптимізм щодо позитивного завершення.

Сам гравець зацікавлений у підписанні довготривалої угоди. Довгий час було неясно, чи це також є пріоритетом клубу, але зараз існує спільне бажання продовжити співпрацю.

Нагадаємо, що італієць став героєм поєдинку з Ліверпулем здійснивши кілька сейвів протягом матчу та відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило парижанам вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Також він допоміг ПСЖ пройти Арсенал у півфіналі ЛЧ.

Голкіпер перейшов у паризький клуб влітку 2021 року на правах вільного агента, до цього він виступав за Мілан. Чинна угода розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні він провів 38 матчів в усіх турнірах, пропустив 38 голів та 11 разів зберіг свої ворота "сухими".

Напередодні повідомлялося, що Доннарумма може змінити клубну прописку через внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.