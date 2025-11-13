Українська правда
ПСЖ продовжить контракт з основним захисником

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 19:36
Центральний захисник Парі Сен-Жермен Вільян Пачо продовжив контракт з паризьким клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

Нова угода з ПСЖ буде розрахована до літа 2030 року. Офіційне оголошення буде зроблено найближчим часом, оскільки клуб зазвичай повідомляє одночасно про підписання контрактів одразу з кількома гравцями.

Пачо став гравцем паризького клубу влітку 2024 року, перейшовши з Айнтрахта за 40 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 13 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ щонайменше на 6 тижнів втратив свого основного правого захисника Ашрафа Хакімі, який травмувався в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Баварії (поразка 1:2).

