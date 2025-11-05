Хакімі може пропустити Кубок Африки через травму

Марокканський захисник Ашраф Хакімі отримав серйозну травму у матчі проти Баварії та ризикує пропустити Кубок Африки.

Про це повідомляє Psyhio Scout.

За інформацією спортивного лікаря, у гравця може бути перелом малогомілкової кістки та сильне розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба.

Фахівець пояснив, що під час епізоду нога футболіста сильно вивернулась назовні, що свідчить про можливе пошкодження синдесмозу – зв’язкового з’єднання, яке утримує дві кістки гомілки разом у нижній частині, біля щиколотки.

Очікується, що Хакімі вибув щонайменше на 6 тижнів. У разі підтвердження перелому термін відновлення може перевищити 12 тижнів.

Також раніше Усман Дембеле травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.