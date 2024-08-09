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ПСЖ оформив трансфер захисника Айнтрахта за 40 млн євро

Руслан Травкін — 9 серпня, 14:51
ПСЖ оформив трансфер захисника Айнтрахта за 40 млн євро

Еквадорський захисник Вільян Пачо перейшов до ПСЖ з німецького Айнтрахта.

Про трансфер французький гранд повідомив у себе в соціальних мережах.

Паризький клуб заплатив за захисника Айнтрахту 40 мільйонів євро. Клуб Бундесліги також може отримати ще 5 мільйонів євро у вигляді бонусів.

22-річний гравець збірної Еквадору підписав контракт до кінця сезону 2028/2029 року. Минулого сезону Пачо провів за німецьку команду 44 матчі у всіх турнірах.

На його рахунку 16 матчів і 2 голи за збірну Еквадору. Портал transfermarkt оцінює бека в 35 млн євро.

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