Одноклубник Луніна не захотів переходити в ПСЖ

Хавбек Реала Барїм Діас відмовився від можливості приєднатися до ПСЖ минулого літа.

Про це повідомляє сайт Альфредо Педулли.

За інформацією джерела, французький клуб намагався придбати 25-річного марокканця перед стартом нинішнього сезону.

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Проте сам гравець негативно відреагував на цей потенційний трансфер. Інші європейські клуби також були зацікавлені, але вони отримали ту ж саму відповідь від одноклубника Андрія Луніна.

Цього сезону Браїм Діас з'являвся у всіх 17 матчах, у яких він міг брати участь. Але в сумі він відіграв 808 хвилин в усіх турнірах. Цього вистачило, щоб півзахисник відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Раніше одноклубник Браїма Діаса Кіліан Мбаппе поговорив про завдання на другу частину сезону, в якій він хоче довести, що Реал недарма підписав його минулого літа.