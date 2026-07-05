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Вінгер збірної Марокко став першим гравцем африканської збірної з чотирма асистами на одному ЧС

Олексій Мурзак — 5 липня 2026, 00:54
Вінгер збірної Марокко став першим гравцем африканської збірної з чотирма асистами на одному ЧС
Браїм Діас
Getty Images

Вінгер збірної Марокко Браїм Діас став першим гравцем, який віддав щонайменше чотири результативні передачі за один чемпіонат світу у складі африканської збірної.

Про це повідомляє Opta Analyst.

У матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 марокканці обіграли команду Канади з рахунком 3:0 – на рахунку Діаса дві результативні передачі. Ще по одному асисту форвард віддав у матчі 1-го туру зі збірною Бразилії (1:1) та у грі 2-го туру з командою Шотландії (1:0).

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Марокко зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція.

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