Ізгой тренера ПСЖ може опинитися в Арсеналі

Арсенал може отримати можливість взяти в оренду форварда ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє The Standard.

За інформацією джерела, французи можуть запропонувати англійцям орендувати 26-річного форварда, щоб той замінив травмованого Букайо Сака.

Проте повідомляється, що "каноніри" поки що ще не визначилися, чи будуть вони виходити на трансферний ринок через проблему із вінгерами.

Недавно головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що Сака пропустить "багато тижнів". До того ж, через травму коліна надовго вилетів Рахім Стерлінг.

Нагажаємо, що Рандаль Коло Муані виявився непотрібним головному тренеру ПСЖ Луїсу Енріке, який вирішив виключити зі складу команди француза та Мілана Шкріньяра.

На відміну від нападника, центрбек вже має конкретну пропозицію з Туреччини.