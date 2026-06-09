Відомий інсайдер підтвердив інтерес Ювентуса до зірки Реала
Туринський Ювентус спробує оформити трансфер правого вінгера мадридського Реала Брахіма Діаса.
Інформацію підтвердив інсайдер Ніколо Скіра.
Хоча гравець збірної Марокко прагне продовжити свої виступи у Мадриді, де він не є ключовою фігурою в основному складі. Попри це, "стара синьйора" хоче переконати Діаса у Турин.
Була інформація також про інтерес до 26-річного футболіста з боку римської Роми.
Атакувальний півзахисник пов'язаний контрактом із іспанським клубом до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Брахім виступає за Реал із січня 2019-го, коли перейшов із англійського Манчестер Сіті. Щоправда, із перервою на оренди в італійський Мілан. У футболці "Королівського клубу" Діас провів вже 163 поєдинки (найбільше у його кар'єрі за одну команду), у яких відзначився 22 голами та 30 асистами.
У сезоні-2025/26 взяв участь у 42-х іграх (2 м'ячі та 9 гольових передач).
Раніше повідомлялося, що норвезький нападник мадридського Атлетико Александер Серлот узгодив умови особистого контракту з Ювентусом.