Мбаппе: Ніхто в Реалі ніколи не пожалкує про моє підписання

Форвард Реала Кіліан Мбаппе зробив самовпевнену заяву щодо його кар'єри на "Сантьяго Бернабеу".

Слова 26-річного француза наводить Marca.

Після провального матчу з Атлетиком (1:2), який сам Мбаппе назвав своїм "дном", він поговорив з президентом клуба Флорентіно Пересом та пообіцяв, що його гра зміниться на краще.

"Ніхто в Реалі ніколи не пожалкує про моє підписання. У 2025 році я хочу виграти трофеї, це і є моя місія", – сказав Мбаппе.

Кіліан Мбаппе став гравцем Реала минулого літа, перейшовши з ПСЖ у статусі вільного агента.

У цьому сезоні француз записав на свій рахунок 13 голів та 3 асисти у 23 матчах "бланкос" в усіх турнірах.

Раніше Кіліан Мбаппе розповів про жаль, що він так і не пограв з Кріштіану Роналду за одну команду.