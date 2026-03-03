Ліга 1 перенесла матч ПСЖ Забарного

Французька Ліга 1 перенесла поєдинок між ПСЖ та Нантом, який повинен був відбутись у рамках 26 туру, на пізніший термін.

Про це повідомляє Професійна футбольна ліга.

Рада директорів французької першості пішла назустріч паризькому клубу, який 11-го та 17-го березня змагатиметься проти лондонського Челсі за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Обидва поєдинки розпочнуться – о 22:00 (за Києвом).

Зустріч проти Нанта, яка була запланована на 15 березня, відбудеться після 20 квітня 2026 року. Точна дата матчу буде повідомлена дещо пізніше.

"Паризький клуб впевнений, що перенесення гри чемпіонату дозволить провести якіснішу підготовку до важливого протистояння з англійською командою в єврокубках і отримати більше часу на відновлення гравців", – йдеться у новині Ліги 1.

Натомість поєдинок 25 туру французького чемпіонату, у якому парижани приймуть Монако, відбудеться у зазначений термін. Центральне протистояння туру заплановане на 6 березня (початок о 21:45 за Києвом).

Команда Луїса Енріке після 24-х турів одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1 сезону-2025/26, набравши 57 балів. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Ланс, складає 4 очки.

Нагадаємо, що у попередньому турі паризький гранд мінімально обіграв на виїзді Гавр (1:0). Цей матч став одним із найкращих для українського центрбека Іллі Забарного у футболці ПСЖ, який потрапив у символічну збірну за версією видання L'Équipe.