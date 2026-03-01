Забарний був найкращим гравцем ПСЖ, – Луїс Енріке розхвалив українця після матчу Ліги 1

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив гру українського захисника Іллі Забарного в матчі 24-го туру Ліги 1 проти Гавра (1:0).

Слова іспанського фахівця цитує PSG Community.

Луїс Енріке відмітив бажання, з яким вийшов на поле гравець збірної України.

"Мені подобається, коли ви добре відгукуєтеся про Забарного. Як на мене, він був найкращим гравцем ПСЖ на полі цього вечора. Для мене важливо бачити, що є гравці, які мають бажання грати та бути у стартовому складі", – сказав Енріке.

Зазначимо, що Забарний залишився в запасі на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Монако (2:2). А от у чемпіонаті Франції українець відіграв без замін три останні поєдинки. Загалом на рахунку центрального захисника 27 поєдинків у складі ПСЖ у всіх турнірах, у яких він відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що Забарний та вінгер Карабаха Олексій Кащук потрапили до рейтингу найшвидших гравців Ліги чемпіонів.