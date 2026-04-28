Моріс замінить Лоренці на посаді спортивного директора Ніцци

Чинний директор Бреста Грегорі Лоренці готується обійняти посаду спортивного директора Ніцци, замінивши Флоріана Моріса після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Переговори між сторонами тривали кілька тижнів і наразі вийшли на фінальну стадію. 42-річний функціонер вирішив залишити Брест, де він успішно працював протягом останніх восьми років, вивівши команду на рівень претендентів на єврокубки.

Інтерес до профілю колишнього захисника проявляли також марсельський Олімпік та англійський Ноттінгем Форест. Однак Лоренці надав перевагу пропозиції Ніцци, що дозволить йому бути ближче до своєї батьківщини – Корсики. Проте, за інформацією місцевих медіа, остаточне призначення залежить від збереження клубом прописки у вищому дивізіоні французького футболу.

Наразі Ніцца посідає позицію, що дає змогу розраховувати на участь у єврокубках. Команда має п'ятиочковий відрив від зони перехідних матчів і готується до фіналу Кубка Франції проти Ланса. Перемога в цьому турнірі, фінал якого запланований на 22 травня, гарантує клубу участь у Лізі Європи наступного сезону, що стане додатковим стимулом для нового керівництва.

Грегорі Лоренці очолював спортивний департамент Бреста з 2016 року, зарекомендувавши себе як фахівець із ефективної трансферної політики при обмежених бюджетах. У Ніцці перед ним стоятиме завдання стабілізувати клубну структуру, оскільки майбутнє тренерського штабу та низки провідних гравців наразі залишається невизначеним через очікувану ротацію в менеджменті.

Зазначимо, що Ніцца посідає 15 позицію у французькій Першій лізі, а Брест – 11-ту.

