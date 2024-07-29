ПСЖ зацікавлений у трансфері півзахисника Баварії
Півзахисник збірної Німеччини та Баварії Йозуа Кімміх перебуває у сфері інтересів ПСЖ.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Інтерес паризького клубу до 29-річного німця є конкретним та Баварія проінформована про це. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі та головний тренер Луїс Енріке хочуть оформити трансфер влітку, або наступного року, коли гравець стане вільним агентом.
Наразі між клубами немає жодних переговорів щодо трансферу хавбека.
У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Йозуа розрахований до червня 2025 року.
Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.