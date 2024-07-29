ПСЖ зацікавлений у трансфері півзахисника Баварії

Півзахисник збірної Німеччини та Баварії Йозуа Кімміх перебуває у сфері інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Інтерес паризького клубу до 29-річного німця є конкретним та Баварія проінформована про це. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі та головний тренер Луїс Енріке хочуть оформити трансфер влітку, або наступного року, коли гравець стане вільним агентом.

Наразі між клубами немає жодних переговорів щодо трансферу хавбека.

🚨🔴🔵 The interest from Paris Saint-Germain in Joshua #Kimmich is concrete, and FC Bayern are informed of it now ✔️



Nasser Al-Khelaifi and Luis Enrique would love to sign him this summer or as a free agent in 2025. But no concrete negotiations at this stage.



Talks between… pic.twitter.com/D69pqKNjp4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2024

У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Йозуа розрахований до червня 2025 року.

Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.