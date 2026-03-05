Від Дембеле до Алькараса: названо всіх претендентів на премію Laureus World Sports Award-2026

Організатори премії Laureus World Sports Award опублікували імена 42 атлетів та колективів, які цьогоріч розіграють статуетки у восьми категоріях.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

У категорії найкращих спортсменок за перемогу боротимуться: футболістка Барселони Айтана Бонматі, тенісистка Аріна Сабалєнка, плавчиня Кеті Ледекі, а також представниці легкої атлетики Мелісса Джефферсон-Вуден, Фейгт Кіп'єгон та Сідні Маклафін-Леврон.

Серед чоловіків на звання спортсмена року претендують: тенісисти Карлос Алькарас і Яннік Сіннер, футболіст Парі Сен-Жермен Усман Дембеле, легкоатлет Арман Дюплантіс, мотогонщик Марк Маркес та велогонщик Тадей Погачар.

За звання команди року змагатимуться жіноча збірна Англії з футболу, ПСЖ, Збірна Індії з крикету, команда Макларена (Формула-1) та клуб НБА Оклахома-Сіті Тандер.

У номінації прорив року представлені футболіст ПСЖ Дезіре Дуе, тенісист Жуан Фонсека, гравець у дартс Люк Літтлер, гонщик Формули-1 Ландо Норріс, плавчиня Юй Цзиді та баскетболіст Оклахоми Шей Ґілджес-Александер.

Також визначать переможців серед спортсменів з інвалідністю, де номіновані представники параплавання Габріель Араужо, Сімоне Барлаам і Давід Кратохвіл, параатлетки Катрін Дебруннер та Кіара Родрігес, а також парахокеїстка Келсі Діклаудіо.

Серед представників екстремальних видів спорту за відзнаку поборються велогонщик Том Підкок, серфери Яго Дора і Моллі Піклум, ультрамарафонець Кіліан Жорнет, сноубордистка Хлоя Кім та скейтбордистка Райсса Ліал.

За нагороду камбек року посперечаються тенісистка Аманда Анісімова, велогонщики Іган Берналь і Саймон Йетс, гольфіст Рорі Маклрой, легкоатлетка Юлімар Рохас та футболістка Арсенала Лія Вільямсон.

Окремо вручать премію за соціальний внесок "Спорт заради добра", на яку претендують шість різних спортивних та інклюзивних проєктів.

Цьогорічна урочиста церемонія нагородження лауреатів відбудеться у п'ятницю, 20 квітня.

Нагадаємо, минулого року тріумфаторами премії стали мадридський Реал як найкраща команда, Ламін Ямал у номінації прорив року, Ребекка Андраде за найкраще повернення та Рафаель Надаль зі спеціальною відзнакою ікони спорту.