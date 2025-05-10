Стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів

ПСЖ і міланський Інтер визначилися з ігровими формами, у яких зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це повідомляє Паскуале Гуарро.

L’Inter giocherà la finale di Monaco contro il PSG in maglia gialla. Il portiere, Yann Sommer, vestirà invece la divisa arancione.



Il PSG giocherà in maglia home, mentre Donnarumma vestirà la maglia verde. pic.twitter.com/DwwZQgMhTp — Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 10, 2025

За його інформацією, ПСЖ, як формальний господар матчу, вийде на поле у своєму домашньому, синьому комплекті форми. Голкіпер команди, який найімовірніше буде Джанлуїджі Доннарумма, гратиме у зеленій формі.

Інтер вибрав на фінал не запасний, білий, а третій, жовто-чорний комплект форми. Воротарська форма міланського клубу буде помаранчевою.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на Альянц Арені. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів визнали воротаря Інтера Яна Зоммера.