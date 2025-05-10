Стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів
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ПСЖ і міланський Інтер визначилися з ігровими формами, у яких зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25.
Про це повідомляє Паскуале Гуарро.
За його інформацією, ПСЖ, як формальний господар матчу, вийде на поле у своєму домашньому, синьому комплекті форми. Голкіпер команди, який найімовірніше буде Джанлуїджі Доннарумма, гратиме у зеленій формі.
Інтер вибрав на фінал не запасний, білий, а третій, жовто-чорний комплект форми. Воротарська форма міланського клубу буде помаранчевою.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на Альянц Арені. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів визнали воротаря Інтера Яна Зоммера.