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Стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 10 травня 2025, 15:52
Стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів
Getty Images

ПСЖ і міланський Інтер визначилися з ігровими формами, у яких зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це повідомляє Паскуале Гуарро.

За його інформацією, ПСЖ, як формальний господар матчу, вийде на поле у своєму домашньому, синьому комплекті форми. Голкіпер команди, який найімовірніше буде Джанлуїджі Доннарумма, гратиме у зеленій формі.

Інтер вибрав на фінал не запасний, білий, а третій, жовто-чорний комплект форми. Воротарська форма міланського клубу буде помаранчевою.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на Альянц Арені. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів визнали воротаря Інтера Яна Зоммера.

ПСЖ Інтер Мілан

Інтер Мілан

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