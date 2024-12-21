Центрбек ПСЖ наблизився до переходу в чемпіонат Туреччини

Захисник ПСЖ Мілан Шкріньяр вже по ходу нинішнього сезону може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, столичний клуб веде переговори з Галатасараєм щодо оренди 29-річного словака.

Футболіст, який може приєднатися до нової команди вже у січні, відкритий до такого сценарію розвитку подій.

Вважається, що Шкріньяр є головною ціллю турецького колективу для зміцнення захисту.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Мілана Шкріньяра та Рандаля Коло Муані зі складу команди. Чинний чемпіон Франції сподівається позбутися гравців під час зимового трансферного вікна.

Раніше з'явилася інформація, що основний голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма поки що не веде з клубом переговори про новий контракт.