Погані новини для "канонірів": Артета розповів, скільки пропустить травмований Сака

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що Букайо Сака вилетів на тривалий термін через травму підколінного сухожилля, яку він отримав у матчі з Крістал Пелес (5:1).

Слова іспанського фахівця наводить сайт "канонірів".

"Це виглядає не дуже добре. Його не буде протягом багатьох тижнів. Це величезний удар. Очевидно, що він важливий для нас гравець. Ви тільки подивіться, який вплив він має на команду. Але для всіх нас це буде дуже гарним уроком, щоб подумати про шляхи подолання чергового виклику. Цього сезону в нас було вже багато чого", – сказав Артета.

Букайо Сака записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.

Виступи вінгера збірної Англії допомагають лондонському клубу займати третє місце таблиці АПЛ. Підопічні Артети відстають на 6 очок від лідера в особі Ліверпуля, який має гру в запасі.

Раніше Мікель Артета розповів про Олександра Зінченка, який пропустив останні п'ять поєдинків Арсенала через м'язове пошкодження.