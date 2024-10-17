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ПСЖ доєднається до трансферної боротьби за лідера Ліверпуля

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 14:20
ПСЖ доєднається до трансферної боротьби за лідера Ліверпуля
Getty images

Французький ПСЖ готовий доєднатися до гонки за півзахисником Ліверпуля Мохамедом Салахом.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, після активізації новин про відхід єгиптянина зі складу мерсисайдців, керівництво парижан вирішило взяти участь у гонитві за іменитим гравцем. Клуб хоче знайти заміну Кіліану Мбаппе, який влітку 2024 року перейшов у мадридський Реал.

В сезоні 2024/25 Салах провів 9 матчів на клубному рівні, відзначившись 6 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про інтерес до 32-річного футболіста з боку Реала та новачка американського МЛС.

Ліверпуль ПСЖ Мохаммед Салах

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