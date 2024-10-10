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Реал націлений на підписання зірки Ліверпуля

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 10:55
Реал націлений на підписання зірки Ліверпуля
Мохамед Салах
Getty Images

Мадридський Реал цікавиться півзахисником англійського Ліверпуля Мохамедом Салахом.

Про це повідомляє FourFourTwo.

За інформацією джерела, оскільки контракт гравця закінчується у 2025 році, він може покинути команду у статусі вільного агента вже наступного літа. Двома варіантами продовження кар'єри у європейських топчемпіонатах є ПСЖ та Реал.

Президент "королівського клубу" планує запросити єгиптянина вже після завершення його контракту з "червоними".

В сезоні 2024/25 Салах провів 9 матчів на клубному рівні, відзначившись 6 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше з'являлась інформація, що 32-річного вінгера хоче підписати новачок МЛС.

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