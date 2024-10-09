Новачок MLS хоче підписати Салаха та Де Брейне

Американський Сан-Дієго зацікавлений у підписанні двох зірок АПЛ – хавбека Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне та форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє TBR Football.

Контракти обох гравців закінчуються влітку 2025 року. Сан-Дієго хоче скористатися цим і підписати футболістів як вільних агентів.

Сан-Дієго – це новостворений американський клуб, який із 2025 року виступатиме у MLS.

На початку вересня Салах повідомив про те, що проводить свій останній сезон у складі Ліверпуля. Проте пізніше з’явилася інформація про те, що "Червоні" хочуть продовжити контракт з 32-річним єгиптянином.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. Де Брюйне захищає кольори Манчестер Сіті з 2015 року.