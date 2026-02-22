ПСЖ домовився про продовження контракту з одним із лідерів клубу
Жуан Невеш
Getty Images
ПСЖ домовився про продовження контракту із півзахисником Жуаном Невешем.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, нова угода розрахована до червня 2030 року, також у ній передбачено покращену зарплату для хавбека. Попередній контракт був чинним до літа 2029 року.
У поточному сезоні португалець провів 23 матчі за парижан у всіх турнірах цього сезону, забивши 6 голів та віддавши 2 асисти.
Нагадаємо, у 23 турі Ліги 1 ПСЖ переграв Мец та очолив турнірну таблицю, після того, як поразки зазнав Ланс.
Раніше повідомлялося, що мадридський Реал стежить за виступами 20-річного правого вінгера французького ПСЖ Дезіре Дуе.