ПСЖ домовився про продовження контракту з одним із лідерів клубу

ПСЖ домовився про продовження контракту із півзахисником Жуаном Невешем.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нова угода розрахована до червня 2030 року, також у ній передбачено покращену зарплату для хавбека. Попередній контракт був чинним до літа 2029 року.

У поточному сезоні португалець провів 23 матчі за парижан у всіх турнірах цього сезону, забивши 6 голів та віддавши 2 асисти.

Нагадаємо, у 23 турі Ліги 1 ПСЖ переграв Мец та очолив турнірну таблицю, після того, як поразки зазнав Ланс.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал стежить за виступами 20-річного правого вінгера французького ПСЖ Дезіре Дуе.