Жодних Мбаппе: брат Кіліана також покине ПСЖ
Брат Кіліана Мбаппе Етан також покине Парі Сен-Жермен у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що 17-річний півзахисник продовжить кар'єру у Франції, головним претендентом на футболіста є Лілль.
"Етан Мбаппе також покине ПСЖ після Кіліана, підтвердила його мати Файза Ламарі. Очікується, що Ітан Мбаппе продовжить працювати у Франції, а Лілль лідирує в гонці за його підписання", — йдеться в пості.
За основну команду ПСЖ Етан відіграв 5 матчів, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе оголосив про відхід із паризького клубу. Пізніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив перехід зіркового гравця в Реал Мадрид.