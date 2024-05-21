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Жодних Мбаппе: брат Кіліана також покине ПСЖ

Микола Дендак — 21 травня, 08:55
Жодних Мбаппе: брат Кіліана також покине ПСЖ

Брат Кіліана Мбаппе Етан також покине Парі Сен-Жермен у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 17-річний півзахисник продовжить кар'єру у Франції, головним претендентом на футболіста є Лілль.

"Етан Мбаппе також покине ПСЖ після Кіліана, підтвердила його мати Файза Ламарі. Очікується, що Ітан Мбаппе продовжить працювати у Франції, а Лілль лідирує в гонці за його підписання", — йдеться в пості.

За основну команду ПСЖ Етан відіграв 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе оголосив про відхід із паризького клубу. Пізніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив перехід зіркового гравця в Реал Мадрид.

Лілль ПСЖ Кіліан Мбаппе

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