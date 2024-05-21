Жодних Мбаппе: брат Кіліана також покине ПСЖ

Брат Кіліана Мбаппе Етан також покине Парі Сен-Жермен у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 17-річний півзахисник продовжить кар'єру у Франції, головним претендентом на футболіста є Лілль.

"Етан Мбаппе також покине ПСЖ після Кіліана, підтвердила його мати Файза Ламарі. Очікується, що Ітан Мбаппе продовжить працювати у Франції, а Лілль лідирує в гонці за його підписання", — йдеться в пості.

🔴🔵👋🏻 Ethan Mbappé will also leave PSG after Kylian, his mother Fayza Lamari has confirmed.



Ethan Mbappé is expected to continue in France with Lille leading the race to sign him. pic.twitter.com/GD1ip59oZV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024

За основну команду ПСЖ Етан відіграв 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе оголосив про відхід із паризького клубу. Пізніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив перехід зіркового гравця в Реал Мадрид.